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Курс валют на 8 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар впав у ціні в Україні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 8 вересня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 27 копійок і становить 44,29 грн. Також знизилися показники євро та злотого — впали на 30 і 6 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,29 (-27 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,48 (-30 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,94 (-6 коп.).
Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026-й на рівні 45,5–46 грн за долар, здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.