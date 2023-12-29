Курс валют на 1 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар додав у ціні, а євро та злотий – здешевшали.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 січня. Так, порівняно з п’ятницею, 29 грудня, долар США зріс на 2 копійки та становить 38 гривень.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,00 (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,99 (-21 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,67 (-6 коп.)
Нагадаємо, курс валют в Україні продовжує хитати. Минулого тижня курс готівкового долара перетнув межу 38 грн. Сталося те, про що попереджали фінансові аналітики: щойно Нацбанк припинив активно підтримувати курс гривні, вона почала знецінюватися.
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