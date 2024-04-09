Курс валют на 10 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 1 копійку і становить 38,99 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,99 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,35 (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,95 (+9 коп.)
Раніше йшлося про те, що курс долара в Україні уперто йде вгору і, навіть коли знижується, то однаково залишається вищим, ніж був раніше. Побито ще один невеселий рекорд – офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.
Чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше – євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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