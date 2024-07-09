Курс валют на 10 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 6 копійок і становить 40,76 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,76 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,08 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,33 (+3 коп.)

Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими.

Читайте також: