Курс валют на 10 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 10 листопада 2023 року на рівні 36 гривень 3,60 копійки за долар. Це свідчить про зменшення вартості на копійку порівняно із курсом 9 листопада.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 36,0407 грн

Курс євро

1 євро – 38,5225 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 8,6585 грн

Як вже було повідомлено на ТСН.ua, в жовтні курс не втримався на місці вперше від 21 липня 2022 року.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:05 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 6-8 копійок за долар, це на 3 копійки більше від рівня закриття торгів 8 листопада.

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