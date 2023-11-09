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Курс валют на 10 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Курс валют на 10 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара на 10 листопада / Фото: Pexels

Нацбанк надав офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 10 листопада 2023-го.

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 10 листопада 2023 року на рівні 36 гривень 3,60 копійки за долар. Це свідчить про зменшення вартості на копійку порівняно із курсом 9 листопада.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,0407 грн

Курс євро

  • 1 євро – 38,5225 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,6585 грн

Як вже було повідомлено на ТСН.ua, в жовтні курс не втримався на місці вперше від 21 липня 2022 року.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:05 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 6-8 копійок за долар, це на 3 копійки більше від рівня закриття торгів 8 листопада.

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Дата публікації
Перегляди
218
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