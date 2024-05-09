Курс валют на 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 10 травня встановив офіційний курс валют, зокрема долара на рівні 39,55 грн. Із дня напередодні він дещо підвищився.

Про це повідомили в НБУ.

Євро додав в ціні пона 10 копійок і коштує 42,43 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,89 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 39,75 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,7 грн. Продають за 42,85 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,30-39,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,30-39,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,20-39,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Як раніше повідомляла експертка Ганна Золотько, до кінця тижня, 12 травня, курс долара коливатиметься в діапазоні 39,60-40,30 гривень за одиницю валюти. Вона пояснила, що на початку травня було пожвавлення попиту на валюту з боку громадян, проте воно не було драматичним і не змогло порушити курсову стабільність на ринку

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