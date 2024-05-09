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Курс валют на 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 10 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара на 10 травня / Фото: Freepik

Загалом експерти прогнозують валютну стабільність.

Національний банк України на 10 травня встановив офіційний курс валют, зокрема долара на рівні 39,55 грн. Із дня напередодні він дещо підвищився. 

Про це повідомили в НБУ.

Євро додав в ціні пона 10 копійок і коштує 42,43 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,89 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 39,75 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 42,7 грн. Продають за 42,85 грн.

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
  • "ПУМБ" – 39,30-39,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,30-39,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,20-39,80 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
  • "ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн
  • "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Як раніше повідомляла експертка Ганна Золотько, до кінця тижня, 12 травня, курс долара коливатиметься в діапазоні 39,60-40,30 гривень за одиницю валюти. Вона пояснила, що на початку травня було пожвавлення попиту на валюту з боку громадян, проте воно не було драматичним і не змогло порушити курсову стабільність на ринку

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