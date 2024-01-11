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Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: Associated Press

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 12 січня. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 20 копійок та становить 37,99 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,99 (-20 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,74 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,60 (-2 коп.)

Як зазначалося раніше, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Так, плавне подорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. "Планку" в 40 гривень взято не було, але 39 грн за долар – так. Якщо гривня у січні  2024 року дешевшатиме ідентичними темпами, як наприкінці грудня, то курс долара по 40+ стане реальністю вже найближчими днями.

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