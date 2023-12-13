Курс валют на 14 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 грудня. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 4 копійки й становить 37,02 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,02 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,92 (- 1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,22 (+2 коп.)

Раніше економіст спрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні. Передовсім це залежатиме від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.

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