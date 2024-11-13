Курс валют на 14 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 листопада. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 3 копійки і становить 41,34 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,34 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,94 (+/-0)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,12 (+3 коп.)

Раніше ми писали про те, що на валютному ринку в листопаді збережеться відносно спокійна ситуація. Валютні інтервенції НБУ унеможливлять ажіотаж чи паніку. Але поточні коридори допустимих коливань курсу валют трохи змістяться вгору. Курс долара може максимально наблизитися до позначки у 42 грн.

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