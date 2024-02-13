Курс валют на 14 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 14 лютого. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 23 копійок і становить 38,12 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,12 (+23 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,12 (+32 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,51 (+7 коп.)

Раніше йшлося про те, що українці, схоже, починають звикати до стабільного курсу долара: вже два тижні коливання його вартості на ринку помітні лише фахівцям. При цьому населення купує готівкову валюту небаченими темпами, за даними фінансових аналітиків, у січні було побито рекорд 11-річної давнини.

Чому курс долара майже припинив знижуватись, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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