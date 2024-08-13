Курс валют на 14 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 14 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 6 копійок та становить 41,34 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,34 (+6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,19 (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,53 (+6 коп.)
Раніше ми писали про те, що долар продовжує лоскотати нерви українцям: після здорожчання його у липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватись у ціні.
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