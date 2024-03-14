Курс валют на 15 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 березня. Вартість долара – 38,68 грн. Євро трошки втратив і коштуватиме 42,28, а польський злотий тримається вчорашньої відмітки.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,68 грн

Курс євро

1 євро – 42,28 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,88 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,65 - 38,95 грн

"Ощадбанк" – 38,60 - 38,84 грн

"ПУМБ" – 38,50 - 38,80 грн

"Укрсиббанк" – 38,40 - 39,00 грн

"Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,60 - 42,60 грн

"Ощадбанк" – 41,84 - 42,43 грн

"ПУМБ" – 41,90 - 42,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,80 - 42,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,80 - 42,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,60 - 9,90 грн

"Ощадбанк" – 9,35 - 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,60 - 10,00 грн

"Райффайзен Банк" – 9,20 - 9,84 грн

Як раніше повідомляв Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом цього тиждня, тобто до кінця дня 17 березня, глобальні тренди валютного ринку не зміняться. Насамперед йдеться про частково лібералізований міжбанк, де регулятор м’яко корелює курси через механізм валютних інтервенцій.

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