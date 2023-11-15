Курс валют на 16 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар впав.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США впав на 5 копійок, а євро та злотий – зросли на 46 та 15 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,26 грн (-5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,39 (+46 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,96 (+15 коп.)
Раніше фінансові аналітики розповіли, чого очікувати від курсу валют найближчим часом.
Читайте також: