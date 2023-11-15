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Курс валют на 16 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 16 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар впав.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США впав на 5 копійок, а євро та злотий – зросли на 46 та 15 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,26 грн (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро –  39,39 (+46 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,96 (+15 коп.)

Раніше фінансові аналітики розповіли, чого очікувати від курсу валют найближчим часом.

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Дата публікації
Перегляди
105
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