Курс валют на 16 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 16 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США впав на 5 копійок, а євро та злотий – зросли на 46 та 15 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,39 (+46 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,96 (+15 коп.)

Раніше фінансові аналітики розповіли, чого очікувати від курсу валют найближчим часом.

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