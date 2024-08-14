Курс валют на 15 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 15 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 2 копійки і становить 41,32 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,32 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,54 (+35 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,59 (+6 коп.)

Раніше ми писали про те, що долар продовжує лоскотати нерви українців: після його здорожчання в липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватися в ціні.

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