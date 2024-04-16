Курс валют на 17 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар не змінився у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США залишилася незмінною і становить 39,57 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,57 (+/-0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,12 (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,70 (-12 коп.)
Раніше йшлося про те, що курс долара в Україні уперто йде вгору і, навіть коли знижується, то однаково залишається вищим, ніж був раніше. Побито ще один невеселий рекорд – офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.
Чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше – євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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