Курс валют на 17 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 24 копійки і становить 41,25 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,25 (+24 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,97 (+25 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,54 (+3 коп.)
Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими.
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