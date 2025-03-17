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Курс валют на 18 березня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 18 березня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 18 березня. / Фото: Associated Press

Гривня зміцнилася щодо іноземної валюти.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 березня. Долар втратив 7 коп., євро - 6 коп., а злотий – 6 коп.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,43 (-7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,16 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,78 (-6 коп.)

Нагадаємо, фінансові аналітики говорять, що перед Національним банком постала непроста дилема: стримувати девальвацію гривні чи навпаки, дозволити їй дешевшати, підтримуючи тим самим високу інфляцію. Які сюрпризи підносить долар і чому євро краще не купувати - читайте у нашому матеріалі.

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