Курс валют на 18 березня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 березня. Долар втратив 7 коп., євро - 6 коп., а злотий – 6 коп.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США – 41,43 (-7 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,16 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,78 (-6 коп.)

Нагадаємо, фінансові аналітики говорять, що перед Національним банком постала непроста дилема: стримувати девальвацію гривні чи навпаки, дозволити їй дешевшати, підтримуючи тим самим високу інфляцію. Які сюрпризи підносить долар і чому євро краще не купувати - читайте у нашому матеріалі.

Читайте також:

Нічого не робить і заробляє тисячі доларів! Унікальна історія японця Шоджі Морімото