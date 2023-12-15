Курс валют на 18 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 18 грудня. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 3 копійки та становить 37,02 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,02 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,51 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,39 (+2 коп.)

Раніше економіст спрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні. Передовсім це залежатиме від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.

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