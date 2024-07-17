Курс валют на 18 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 24 копійки і становить 41,46 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,46 (+21 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,34 (+37 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,56 (+2 коп.)

Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими.

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