Курс валют на 18 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 січня. Вартість долара – 37,8977, що менше за курс попереднього дня, 17 січня. Євро коштує 41,2100, а злотий – 9, 3716 гривень.

Такий курс валют надає НБУ.

Курс долара

1 долар США 18 січня коштує 37,8977.

Курс євро

1 євро – 41,2100 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9, 3716 грн.

Курс долара в банках

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,15 - 40,65 грн;

Райффайзен – 40,0 - 40,5 грн.

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,40 - 42,40 грн

"Ощадбанк" – 42,00 - 42,65 грн

"ПУМБ" – 41,60 - 42,30 грн

"Укрсиббанк" - 41,45 - 42,55 грн

"Укрексімбанк" - 41,85 - 42,65 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,45 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,10 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" - 9,30 - 9,65 грн

"ПУМБ" - 9,40 - 9,80 грн

Щодо безготівкового курсу при оплаті карткою в банках у Приватбанку, доведеться сплатити 37,45 грн за долар, в Ощадбанку – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Нагадаємо, за словами доктора економічних наук, професора КНУ імені Шевченка, гендиректора Advanter Group Андрія Длігача, допомога Україні від західних партнерів може надійти не раніше до лютого 2024-го, що незначно вплине на курс валют.

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