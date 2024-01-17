Курс валют на 18 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар впав, інша валюта тримається стабільно.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 18 січня. Вартість долара – 37,8977, що менше за курс попереднього дня, 17 січня. Євро коштує 41,2100, а злотий – 9, 3716 гривень.
Такий курс валют надає НБУ.
Курс долара
- 1 долар США 18 січня коштує 37,8977.
Курс євро
- 1 євро – 41,2100 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9, 3716 грн.
Курс долара в банках
- Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;
- Укрексімбанк – 40,15 - 40,65 грн;
- Райффайзен – 40,0 - 40,5 грн.
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,40 - 42,40 грн
- "Ощадбанк" – 42,00 - 42,65 грн
- "ПУМБ" – 41,60 - 42,30 грн
- "Укрсиббанк" - 41,45 - 42,55 грн
- "Укрексімбанк" - 41,85 - 42,65 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,45 - 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,10 - 9,80 грн
- "Укрексімбанк" - 9,30 - 9,65 грн
- "ПУМБ" - 9,40 - 9,80 грн
Щодо безготівкового курсу при оплаті карткою в банках у Приватбанку, доведеться сплатити 37,45 грн за долар, в Ощадбанку – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Нагадаємо, за словами доктора економічних наук, професора КНУ імені Шевченка, гендиректора Advanter Group Андрія Длігача, допомога Україні від західних партнерів може надійти не раніше до лютого 2024-го, що незначно вплине на курс валют.
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