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Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Долар виріс на 13 копійок, порівняно з вчорашнім днем.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 жовтня. Відомо, скільки коштуватиме долар, євро та злотий.

Про це інформує НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,45 грн 

Курс євро

  • 1 євро – 38,55 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,71 грн

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,25  – 37,85 грн
  • "Ощадбанк" – 37,50  – 38,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,10  – 37,90 грн
  • "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,40  – 37,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн
  • "Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,75  – 40,75 грн
  • "ПУМБ" – 40,00  – 40,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,40 – 40,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,47 – 9,00 грн
  • "Ощадбанк" – 8,15 – 8,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,65 – 9,10 грн
  • "ПУМБ" – 8,50  – 9,00 грн

В обмінниках у середньому долар купують за 38,05 грн, а продають за 38,17 грн. Що ж до євро, показники такі: 40,37 грн та 41,52 грн відповідно.

Раніше експерти повідомляли, що долар дешевшає, але дещо перебуває "під килимом". Йдеться про внутрішню напруженість, яку переживають як безготівковий, так і готівковий ринок. Річ у тім, що Нацбанк два тижні поспіль зміцнює гривню і, відповідно, робить дешевшими долар та євро.

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Дата публікації
Перегляди
520
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