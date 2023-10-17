Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар виріс на 13 копійок, порівняно з вчорашнім днем.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 жовтня. Відомо, скільки коштуватиме долар, євро та злотий.
Про це інформує НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,45 грн
Курс євро
- 1 євро – 38,55 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,71 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 – 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,10 – 37,90 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
- "Укрсиббанк" – 37,40 – 37,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн
- "Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 39,75 – 40,75 грн
- "ПУМБ" – 40,00 – 40,70 грн
- "Укрсиббанк" – 39,40 – 40,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,47 – 9,00 грн
- "Ощадбанк" – 8,15 – 8,95 грн
- "Укрексімбанк" – 8,65 – 9,10 грн
- "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн
В обмінниках у середньому долар купують за 38,05 грн, а продають за 38,17 грн. Що ж до євро, показники такі: 40,37 грн та 41,52 грн відповідно.
Раніше експерти повідомляли, що долар дешевшає, але дещо перебуває "під килимом". Йдеться про внутрішню напруженість, яку переживають як безготівковий, так і готівковий ринок. Річ у тім, що Нацбанк два тижні поспіль зміцнює гривню і, відповідно, робить дешевшими долар та євро.
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