Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 жовтня. Відомо, скільки коштуватиме долар, євро та злотий.

Про це інформує НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,45 грн

Курс євро

1 євро – 38,55 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 8,71 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,10 – 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн

"Укрексімбанк" – 39,75 – 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,70 грн

"Укрсиббанк" – 39,40 – 40,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,47 – 9,00 грн

"Ощадбанк" – 8,15 – 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,65 – 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обмінниках у середньому долар купують за 38,05 грн, а продають за 38,17 грн. Що ж до євро, показники такі: 40,37 грн та 41,52 грн відповідно.

Раніше експерти повідомляли, що долар дешевшає, але дещо перебуває "під килимом". Йдеться про внутрішню напруженість, яку переживають як безготівковий, так і готівковий ринок. Річ у тім, що Нацбанк два тижні поспіль зміцнює гривню і, відповідно, робить дешевшими долар та євро.

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