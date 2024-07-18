Курс валют на 19 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 19 липня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 4 копійки та становить 41,42 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,42 (-4 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,26 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,54 (-2 коп.)

Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими.

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