Курс валют на 19 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 листопада. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 10 копійок і становить 41,37 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,37 (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,63 (-2)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,08 (-2 коп.)

Раніше ми писали про те, що на валютному ринку в листопаді збережеться відносно спокійна ситуація. Валютні інтервенції НБУ унеможливлять ажіотаж чи паніку. Але поточні коридори допустимих коливань курсу валют трохи змістяться вгору. Курс долара може максимально наблизитися до позначки у 42 грн.

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