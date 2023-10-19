Курс валют на 20 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 жовтня. Так, вартість долара і євро складає 36,61 грн та 38,65 грн відповідно, а злотого – 8,68 грн.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,61 грн (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,65 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,68 (-1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,20 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 39,80 – 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,45 – 40,35 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 8,20 – 9,00 грн

"Укрексімбанк" – 8,65 – 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 37,95 грн, а продають – за 38,10 грн. Що ж до євро, показники такі: 40,25 грн та 40,45 грн.

Нагадаємо, фінансист прогнозує, шо найближчим часом на валютному ринку значних коливань не очікується, гривня буде стабільною.

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