Курс валют на 20 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня слабшає.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 жовтня. Так, вартість долара і євро складає 36,61 грн та 38,65 грн відповідно, а злотого – 8,68 грн.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,61 грн (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,65 грн (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,68 (-1 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 – 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,20 – 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
- "Укрсиббанк" – 37,40 – 37,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Укрексімбанк" – 39,80 – 40,80 грн
- "ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн
- "Укрсиббанк" – 39,45 – 40,35 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 8,20 – 9,00 грн
- "Укрексімбанк" – 8,65 – 9,10 грн
- "ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
В обмінниках долар купують у середньому за 37,95 грн, а продають – за 38,10 грн. Що ж до євро, показники такі: 40,25 грн та 40,45 грн.
Нагадаємо, фінансист прогнозує, шо найближчим часом на валютному ринку значних коливань не очікується, гривня буде стабільною.