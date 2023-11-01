Курс валют на 2 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 2 листопада. Вартість долара становить 36,26 грн, що на 2 копійки менше, ніж напередодні. Своєю чергою, євро впав на 31 копійку, а злотий – на 12 копійок.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,28 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,23 грн (-31 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,56 грн (-12 коп.).

Раніше ми писали про те, що курс валют в Україні залишається відносно стабільним. 15 вересня Нацбанк знизив облікову ставку з 22% до 20%. Згідно з економічною теорією, такий крок регулятора повинен був ослабити гривню до долара і євро, однак цього поки не сталося.

В чому причина, яка зараз ситуація на ринку, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте у матеріалі.

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