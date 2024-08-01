Курс валют на 2 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 2 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 13 копійок та становить 41,13 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,13 (+13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,40 (+/-0 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,33 (-2 коп.)
Раніше йшлося про те, що перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць. Курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими.
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