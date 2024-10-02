Курс валют на 3 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 3 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 3 копійки і становить 41,27 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,27 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,71 (+/-0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,64 (-2 коп.)

Раніше ми писали про те, що минулий тиждень на фінансовому ринку виявився цікавим і позначився на курсі валют. Ньюсмейкерами стали Національний банк і його голова Андрій Пишний. Перша новина – облікова ставка, тобто відсоток річних, під який НБУ кредитує комерційні банки, була залишена на рівні 13%. Друга – голова Нацбанку повідомив, що долар тепер коливатиметься у ширшому коридорі, що планів щодо емісії, тобто друкування гривні для наповнення держбюджету, нема, а відсотки щодо найпопулярніших тримісячних депозитних сертифікатів знижено з 16% до 15,5% річних.

Як на це відреагував ринок, що буде з курсом поточного тижня, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, а також купувати чи продавати валюту, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.