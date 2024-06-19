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Курс валют на 20 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 20 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 1 копійку і становить 40,53 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,53 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,57 (+13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,06 (+9 коп.)

Раніше йшлося про те, що на п’ятницю, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 40,69 грн за 1 долар. Це найвищий курс американської валюти за всю історію гривні. 

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