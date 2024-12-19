Курс валют на 20 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 2 копійки і становить 41,92 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,92 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,57 (-38 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,25 (+7 коп.)

Раніше ми писали про те, що у короткостроковій перспективі курс долара в Україні буде залишатися відносно стабільним. Втім, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.

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