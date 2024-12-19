Курс валют на 20 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 2 копійки і становить 41,92 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,92 (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,57 (-38 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25 (+7 коп.)
Раніше ми писали про те, що у короткостроковій перспективі курс долара в Україні буде залишатися відносно стабільним. Втім, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.
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