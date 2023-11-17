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Курс валют на 20 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 20 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют

Американський долар продовжує дешевшати.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США впав на 11 копійок та становить 36,13 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,13 грн (-11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро –  39,25 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,97 (-2 коп.)

Зауважимо, в Україні спостерігається зміцнення гривні. Член Ради НБУ Василь Фурман, пояснив, від чого це може залежати. За його словами, гривня "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

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Дата публікації
Перегляди
719
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