Курс валют на 20 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США впав на 11 копійок та становить 36,13 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,13 грн (-11 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,25 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,97 (-2 коп.)

Зауважимо, в Україні спостерігається зміцнення гривні. Член Ради НБУ Василь Фурман, пояснив, від чого це може залежати. За його словами, гривня "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

Читайте також: