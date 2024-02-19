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Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

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Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 20 лютого. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 31 копійку і становить 38,12 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,12 (+31 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,24 (+35 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,52 (+10 коп.)

Раніше йшлося про те, що українці, схоже, починають звикати до стабільного курсу долара: вже два тижні коливання його вартості на ринку помітні лише фахівцям. Водночас населення купує готівкову валюту небаченими темпами, за даними фінансових аналітиків, у січні було побито рекорд 11-річної давнини.

Чому курс долара майже припинив знижуватись, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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