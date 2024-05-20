Курс валют на 21 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 21 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 24 копійки і становить 39,66 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,66 (+24 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,08 (+33 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,12 (+11 коп.)

Раніше йшлося про те, що долар тримає в напруженості українців, котрі мають заощадження – це стосується як тих, хто тримає кошти у гривні, так і тих, хто довіряє твердішій валюті – здебільшого це долар або євро. Минулого тижня курс долара спершу нібито впевнено пішов угору, потім тренд змінився на протилежний. Усе це відбувалося навколо нового орієнтира – 40 гривень за долар, до реальності якого, схоже, доведеться звикати. А от європейська валюта здорожчала набагато більше, помітно відірвавшись від американської.

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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