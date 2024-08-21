Курс валют на 22 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 22 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 5 копійок і становить 41,29 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,29 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,89 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,71 (-2 коп.)

Раніше ми писали про те, що долар продовжує лоскотати нерви українців: після його здорожчання в липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватися в ціні.

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