Курс валют на 23 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США зріс на 2 копійки та становить 36,06 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,06 грн (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,33 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,01 (+4 коп.)

Раніше йшлося про те, що в Україні спостерігається зміцнення гривні. Член Ради НБУ Василь Фурман, пояснив, від чого це може залежати. Так, гривня "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

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