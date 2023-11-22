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Курс валют на 23 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 23 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют

Американський долар зріс.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США зріс на 2 копійки та становить 36,06 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,06 грн (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро –  39,33 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,01 (+4 коп.)

Раніше йшлося про те, що в Україні спостерігається зміцнення гривні. Член Ради НБУ Василь Фурман, пояснив, від чого це може залежати. Так, гривня "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

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Дата публікації
Перегляди
34
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