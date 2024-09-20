Курс валют на 23 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,34 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,34 (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 46,14 (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,79 (-5 коп.)
Раніше ми писали про те, що долар не поспішає дорожчати, і останній тиждень літа не став винятком. Курс американської валюти знову пішов донизу і ще більше наблизився до 41 гривні за долар. Але настала осінь, час, коли тренд курсу долара зазвичай висхідний.
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