Курс валют на 24 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 12 копійок і становить 41,99 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,99 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,64 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,21 (+1 коп.)

Раніше ми писали про те, що у короткостроковій перспективі курс долара в Україні буде залишатися відносно стабільним. Втім, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.

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