Курс валют на 25 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 25 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 10 копійок і становить 40,55 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,55 (+10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,51 (+28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,11 (+11 коп.)

Раніше йшлося про те, що на п’ятницю, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 40,69 грн за 1 долар. Це найвищий курс американської валюти за всю історію гривні.

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