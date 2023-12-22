Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 грудня. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 4 копійки та становить 37,55 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,55 (-4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,37 (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,52 (+1 коп.)
Раніше економіст спрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні. Передовсім це залежатиме від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.
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