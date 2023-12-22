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Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 грудня. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 4 копійки та становить 37,55 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,55 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,37 (+9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,52 (+1 коп.)

Раніше економіст спрогнозував, яким буде курс долара 2024 року в Україні. Передовсім це залежатиме від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.

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Дата публікації
Перегляди
390
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