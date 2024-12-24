Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 1 копійку і становить 41,98 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,98 (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,63 (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,21 (+/-0 коп.)
Раніше йшлося про те, що гривня обвалюється на очах. Експерти прогнозують непростий тиждень для курсу валют. Що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти? Чого очікувати від курсу на тижні – читайте в ексклюзиві TSN.UA.
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