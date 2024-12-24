Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 1 копійку і становить 41,98 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,98 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,63 (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,21 (+/-0 коп.)

Раніше йшлося про те, що гривня обвалюється на очах. Експерти прогнозують непростий тиждень для курсу валют. Що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти? Чого очікувати від курсу на тижні – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

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