Курс валют на 26 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 серпня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 6 копійок і становить 41,22 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 (-6 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,84 (-14 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,71 (-3 коп.)
Раніше ми писали про те, що долар продовжує лоскотати нерви українців: після його здорожчання в липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватися в ціні.
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