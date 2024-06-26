Курс валют на 27 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 27 червня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 14 копійок і становить 40,51 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,51 (-14 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,31 (-23 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,05 (-7 коп.)

Раніше йшлося про те, що на п’ятницю, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 40,69 грн за 1 долар. Це найвищий курс американської валюти за всю історію гривні.

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