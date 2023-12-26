Курс валют на 27 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 грудня. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 16 копійок та становить 37,35 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,36 (-16 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,15 (-21 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,49 (-4 коп.)
Як зазначалося раніше, курс валют в Україні продовжує хитати. Так, валюта стрімко дорожчає – минулого тижня курс готівкового долара перетнув межу 38 грн і продовжив зростати. Сталося те, про що попереджали фінансові аналітики: щойно Нацбанк перестав активно підтримувати курс гривні, вона почала знецінюватися.
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