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Курс валют на 27 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

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Курс валют на 27 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 грудня. Так, порівняно з попереднім днем долар США впав на 16 копійок та становить 37,35 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,36 (-16 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,15 (-21 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,49 (-4 коп.)

Як зазначалося раніше, курс валют в Україні продовжує хитати. Так, валюта стрімко дорожчає – минулого тижня курс готівкового долара перетнув межу 38 грн і продовжив зростати. Сталося те, про що попереджали фінансові аналітики: щойно Нацбанк перестав активно підтримувати курс гривні, вона почала знецінюватися.

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Дата публікації
Перегляди
170
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