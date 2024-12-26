Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 27 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Дата публікації
Перегляди
69
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Курс валют на 27 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 27 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 2 копійки і становить 41,84 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,84 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,51 (+/- 0коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,20 (+3 коп.)

Раніше йшлося про те, що гривня обвалюється на очах. Експерти прогнозують непростий тиждень для курсу валют. Що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти? Чого очікувати від курсу на тижні – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація