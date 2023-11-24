Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар виріс.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 листопада. Так, долар США становитиме 36,04 гривні, що на 3 копійки більше, ніж напередодні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,04 (+3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,35 (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,01 (+2 коп.)
Раніше йшлося про те, що в Україні спостерігається зміцнення гривні. Як пояснив член Ради НБУ Василь Фурман, гривня "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.
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