Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 листопада. Так, долар США становитиме 36,04 гривні, що на 3 копійки більше, ніж напередодні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,04 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,35 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,01 (+2 коп.)

Раніше йшлося про те, що в Україні спостерігається зміцнення гривні. Як пояснив член Ради НБУ Василь Фурман, гривня "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

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