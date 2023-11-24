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Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 27 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар виріс.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 листопада. Так, долар США становитиме 36,04 гривні, що на 3 копійки більше, ніж напередодні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,04 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро –  39,35 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,01 (+2 коп.)

Раніше йшлося про те, що в Україні спостерігається зміцнення гривні. Як пояснив член Ради НБУ Василь Фурман, гривня "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

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Дата публікації
Перегляди
199
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