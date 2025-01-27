Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня трохи зміцнилась щодо долара.
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 січня. Вартість долара зменшилася ще на 2 коп. Євро злетіло аж на 23 коп. Злотий додав ще 4 коп.
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,94 (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,14 (+23 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,46 (+4 коп.)
Нагадаємо, стало відомо, коли в Україні запровадять накопичувальну пенсію. Вже цього року може бути ухвалено рішення щодо пенсійної реформи та запровадження цієї системи.
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