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Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 28 січня / Фото: УНІАН

Гривня трохи зміцнилась щодо долара.

НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 січня. Вартість долара зменшилася ще на 2 коп. Євро злетіло аж на 23 коп. Злотий додав ще 4 коп.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,94 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,14 (+23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,46 (+4 коп.)

Нагадаємо, стало відомо, коли в Україні запровадять накопичувальну пенсію. Вже цього року може бути ухвалено рішення щодо пенсійної реформи та запровадження цієї системи.

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