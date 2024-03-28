Курс валют на 29 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 березня. Так, порівняно з попереднім днем долар США і не впав, і не зріс, тож залишився на рівні 39,22 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,22 (+/- 0 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,36 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 (-1 коп.)

Раніше йшлося про те, що курс долара в Україні уперто йде вгору і навіть коли знижується, то однаково залишається вищим, ніж був раніше. Побито ще один невеселий рекорд – офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.

Чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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