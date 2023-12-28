Курс валют на 29 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 29 грудня. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 37 копійок та становить 37,98 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,98 (+37 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,20 (+57 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,73 (+12 коп.)

Як зазначалося раніше, курс валют в Україні продовжує хитати. Так, валюта стрімко дорожчає – минулого тижня курс готівкового долара перетнув межу 38 грн і продовжив зростати. Сталося те, про що попереджали фінансові аналітики: щойно Нацбанк перестав активно підтримувати курс гривні, вона почала знецінюватися.

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