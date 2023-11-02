Курс валют на 3 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 2 листопада. Вартість долара становить 36,26 гривні, як і було напередодні. Натомість євро та злотий здорожчали на 34 й 13 копійок відповідно.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (+/- 0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,67 грн (+34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,69 грн (+13 коп.).

Нагадаємо, аналітики компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо валютного курсу.

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