Курс валют на 3 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 3 січня. Так, порівняно з попереднім днем долар США зріс на 7 копійок та становить 38,08 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,08 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,72 (-28 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,55 (-11 коп.)

Як зазначалося раніше, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Так, плавне подорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. "Планку" в 40 гривень взято не було, але 39 грн за долар – так. Якщо гривня у січні 2024 року дешевшатиме ідентичними темпами, як наприкінці грудня, то курс долара по 40+ стане реальністю вже найближчими днями.

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