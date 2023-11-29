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Курс валют на 30 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Курс валют на 30 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американський долар додав у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США зріс на 1 копійку і становить 36,37 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,37 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,95 (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,22 (+7 коп.)

Зауважимо, в Україні спостерігається зміцнення гривні. Як пояснив член Ради НБУ Василь Фурман, українська валюта "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

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Дата публікації
Перегляди
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