Курс валют на 30 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США зріс на 1 копійку і становить 36,37 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,37 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,95 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,22 (+7 коп.)

Зауважимо, в Україні спостерігається зміцнення гривні. Як пояснив член Ради НБУ Василь Фурман, українська валюта "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.

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