Курс валют на 30 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 листопада. Так, у порівнянні з попереднім днем долар США зріс на 1 копійку і становить 36,37 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,37 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,95 (+14 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,22 (+7 коп.)
Зауважимо, в Україні спостерігається зміцнення гривні. Як пояснив член Ради НБУ Василь Фурман, українська валюта "почувається добре", коли проводиться виважена макроекономічна, валютна, фінансова політика.
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